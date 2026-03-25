Экс-тренер «Ак Барса» Глухов рассказал об уходе из команды и своей жизни вне хоккея

Бывший игрок и тренер «Ак Барса» Михаил Глухов рассказал об уходе из команды и своей жизни вне хоккея.

«Не очень часть надеваю форму, но приятно было поиграть. В районы выезжаю, но в основном другими видами спорта занимаюсь. Всё нормально у меня, семья, дети, работа. Тренировки, спортзал. Своими делами занимаюсь.

К тренерской работе я не охладел, просто так обстоятельства сложились. Пришлось покинуть команду. Не знаю, посмотрим, жизнь интересная штука, глянем, в какую сторону повернём. Если заскучаю по хоккею, приходим поиграть, получить адреналин», – передаёт слова Глухова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.