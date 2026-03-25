Зарипов — о Минниханове: он очень любит хоккей, всегда смотрит, когда играет «Ак Барс»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов очень любит хоккей.

«Свободное от депутатских обязанностей время уходит на семью. Люблю рыбалку. За три года было много разных мыслей, там поработать, здесь. Пока идёт так, как идёт. Развиваю хоккейные проекты, очень хорошая поддержка от нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова. Он всегда поддерживает всё, что связано с хоккеем. Какое-то время даже проводим вместе – играем в хоккей, на льду вместе.

Если играет «Ак Барс», он всегда смотрит и задаёт вопросы. Бывает, такие вопросы, на которые даже мне сложно ответить. Но надо отвечать. Он очень любит хоккей, сам играет, поэтому всегда готов его поддержать во всех отношениях. Эту идею он тоже развивает. Вернувшись на лёд даже в статусе ветерана, понимаешь, что круче ничего, чем хоккей, быть не может», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.