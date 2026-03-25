Зарипов поделился эмоциями от матча ветеранов «Ак Барса» и «Трактора»

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился эмоциями от матча ветеранов «Ак Барса» и «Трактора».

«Все здесь профессионалы, играли в основной команде. Составы были хорошие, но в нашей ситуации не каждый может приехать, есть семья, работа, другие дела. Уже не наша основная работа, за которую ты получаешь большие деньги. Немного другой подход, но хоккей всё равно все любят, с радостью большой выходят на лёд.

Играли в полную силу практически, хотелось на победу. Эмоции в игре всегда нужны, зарядились ими. Собрались и окунулись в прошлое. Ездим по районам с нашей командой ветеранов, общаемся с детьми, в наше время такого не было, а это необходимый социальный продукт. Мы должны его поддерживать, чтобы эти болельщики видели своих кумиров. А их энергетика придавала нам сил», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

