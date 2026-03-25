Задоров прокомментировал свой большой штраф на Таваресе и драку в матче с «Торонто»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров оценил свой силовой приём у борта на нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Джоне Таваресе, за который он получил большой пятиминутный штраф. Позже Задоров подрался с Дакотой Джошуа, который вызвал россиянина на бой.

«Да, там было пять минут. Я старался показывать свою игру, действовать жёстко. Но, думаю, судьи правильно дали мне такое удаление. Что касается нашей игры, то сегодня мы были не в форме, недостаточно эмоций против «Торонто». Это наша вина, мы можем играть лучше. Вот так проигрывать дома – это позор», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.