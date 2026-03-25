Задоров прокомментировал свой большой штраф на Таваресе и драку в матче с «Торонто»
Поделиться
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров оценил свой силовой приём у борта на нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Джоне Таваресе, за который он получил большой пятиминутный штраф. Позже Задоров подрался с Дакотой Джошуа, который вызвал россиянина на бой.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Линдхольм (Гики, Йокихарью) – 05:04 1:1 Нис – 27:27 (sh) 1:2 Доми (Таварес, Экман-Ларссон) – 38:08 (pp) 1:3 Нюландер (Таварес, Маккейб) – 43:00 2:3 Макэвой (Пастрняк, Заха) – 45:08 (pp) 2:4 Нис (Нюландер, Таварес) – 59:38 (pp)
«Да, там было пять минут. Я старался показывать свою игру, действовать жёстко. Но, думаю, судьи правильно дали мне такое удаление. Что касается нашей игры, то сегодня мы были не в форме, недостаточно эмоций против «Торонто». Это наша вина, мы можем играть лучше. Вот так проигрывать дома – это позор», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2026
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:31
-
10:02
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:09
-
08:01
-
07:55
-
07:30
-
07:28
-
07:07
-
07:00
-
06:46
-
06:28
-
06:25
-
06:17
-
06:03
-
05:47
-
05:29