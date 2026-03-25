Задоров прокомментировал свой большой штраф на Таваресе и драку в матче с «Торонто»

Задоров прокомментировал свой большой штраф на Таваресе и драку в матче с «Торонто»
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров оценил свой силовой приём у борта на нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Джоне Таваресе, за который он получил большой пятиминутный штраф. Позже Задоров подрался с Дакотой Джошуа, который вызвал россиянина на бой.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Линдхольм (Гики, Йокихарью) – 05:04     1:1 Нис – 27:27 (sh)     1:2 Доми (Таварес, Экман-Ларссон) – 38:08 (pp)     1:3 Нюландер (Таварес, Маккейб) – 43:00     2:3 Макэвой (Пастрняк, Заха) – 45:08 (pp)     2:4 Нис (Нюландер, Таварес) – 59:38 (pp)    

«Да, там было пять минут. Я старался показывать свою игру, действовать жёстко. Но, думаю, судьи правильно дали мне такое удаление. Что касается нашей игры, то сегодня мы были не в форме, недостаточно эмоций против «Торонто». Это наша вина, мы можем играть лучше. Вот так проигрывать дома – это позор», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

