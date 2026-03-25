Кучеров набрал рекордное количество очков в XXI веке за отрезок в 50 матчей сезона
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3). Россиянин набрал 104 очка за последние 50 матчей, что является лучшим результатом на таком отрезке игр с 2000 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp) 0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp) 1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp) 1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51 2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27 3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp) 4:3 Чернак (Д'Астус, Василевский) – 57:07 5:3 Хагель (Пол) – 58:42 (pp) 6:3 Хольмберг (Макдона) – 59:36
Кучеров забил 32 гола и отдал 72 результативные передачи за последние 50 матчей с 18 ноября по 24 марта. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 120 (40+80) очков в 66 матчах. Никита является лидером гонки бомбардиров текущего сезона.
Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, у которого четыре и более сезонов со 120+ очками.
- 25 марта 2026
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:31
-
10:02
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:09
-
08:01
-
07:55
-
07:30
-
07:28
-
07:07
-
07:00
-
06:46
-
06:28
-
06:25