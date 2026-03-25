Кучеров набрал рекордное количество очков в XXI веке за отрезок в 50 матчей сезона

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:3). Россиянин набрал 104 очка за последние 50 матчей, что является лучшим результатом на таком отрезке игр с 2000 года.

Кучеров забил 32 гола и отдал 72 результативные передачи за последние 50 матчей с 18 ноября по 24 марта. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 120 (40+80) очков в 66 матчах. Никита является лидером гонки бомбардиров текущего сезона.

Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, у которого четыре и более сезонов со 120+ очками.