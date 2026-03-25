«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 25 марта, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Автомобилиста». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми. Первый матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Автомобилиста».

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх сильнее был екатеринбургский коллектив.