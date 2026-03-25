ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 25 марта, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб занял пятую строчку в таблице Запада. Первый матч завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу ЦСКА.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.