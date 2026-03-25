«Северсталь» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 25 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Торпедо». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

По итогам регулярного сезона череповецкий клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб занял шестую строчку в таблице Запада. Первый матч серии завершился со счётом 4:1 в пользу «Торпедо».

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновали хоккеисты «Северстали».