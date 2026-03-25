Игрок минского «Динамо» отреагировал на статус фаворита и приход на матч президента страны

Нападающий минского «Динамо» Иван Усов оценил присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на первом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (3:1).

— Что стало ключом к успеху в матче?

— Просто старались выполнять тренерскую установку. Все ребята играли от и до все 60 минут. Хорошо, что получилось начать с победы.

— Помог такой удачный гол Борикова на старте второго периода? В первом периоде много сил и эмоций отдали, но не забили.

— Хорошо, что повели в счёте, немного контролировали игру. Это всё откладывается на следующую игру.

— На минское «Динамо» накладывается новый статус фаворита этой серии. Страна ждёт от вас успеха. Поддержка большая была, пришёл Александр Лукашенко. Насколько сложно справляться с такой ответственностью перед своей страной?

— Конечно, большая ответственность на нас лежит. Но стараемся, чтобы это не давило, а, наоборот, служило дополнительной мотивацией. Радовать людей победами – самое главное, стараемся делать это каждый матч.

— В третьем периоде было много стычек, соперник пытался словно залезть под кожу. Сложно было не выходить из себя и избегать лишних удалений?

— Это плей-офф, эмоции кипят. Каждая игра такая, мне кажется, обычный плей-оффный хоккей, — сказал Усов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.