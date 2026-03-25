Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок минского «Динамо» отреагировал на статус фаворита и приход на матч президента страны

Игрок минского «Динамо» отреагировал на статус фаворита и приход на матч президента страны
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Иван Усов оценил присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на первом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (3:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)     2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3)     3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4)     3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)    

— Что стало ключом к успеху в матче?
— Просто старались выполнять тренерскую установку. Все ребята играли от и до все 60 минут. Хорошо, что получилось начать с победы.

— Помог такой удачный гол Борикова на старте второго периода? В первом периоде много сил и эмоций отдали, но не забили.
— Хорошо, что повели в счёте, немного контролировали игру. Это всё откладывается на следующую игру.

— На минское «Динамо» накладывается новый статус фаворита этой серии. Страна ждёт от вас успеха. Поддержка большая была, пришёл Александр Лукашенко. Насколько сложно справляться с такой ответственностью перед своей страной?
— Конечно, большая ответственность на нас лежит. Но стараемся, чтобы это не давило, а, наоборот, служило дополнительной мотивацией. Радовать людей победами – самое главное, стараемся делать это каждый матч.

— В третьем периоде было много стычек, соперник пытался словно залезть под кожу. Сложно было не выходить из себя и избегать лишних удалений?
— Это плей-офф, эмоции кипят. Каждая игра такая, мне кажется, обычный плей-оффный хоккей, — сказал Усов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android