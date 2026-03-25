«Нам просто нужно лучше играть». Карбери оценил сухое поражение «Кэпиталз» от «Сент-Луиса»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил сухое поражение в выездном матче с «Сент-Луис Блюз» (0:3).
«Наша игра с шайбой большую часть вечера оставляла желать лучшего. Мы просто не могли реализовать свои моменты. Всякий раз, когда появлялась хоть какая-то надежда, будь то контратака в первом периоде или атака в зоне соперника, когда у некоторых игроков были свободные зоны, мы просто не могли реализовать свои моменты. Именно поэтому наш показатель ожидаемых голов сегодня составляет около 1,1, что недостаточно хорошо. Нам просто нужно лучше работать с шайбой, создавать возможности, опасные моменты, добивания. Нужно выходить к воротам, атаковать, наносить броски, точно пасовать. Нам просто нужно лучше играть», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
- 25 марта 2026
