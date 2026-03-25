Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Третьяк: ищем подход, чтобы сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи

Третьяк: ищем подход, чтобы сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.

«Главная задача — вернуть нас на международный уровень, потому что футболисты могут играть в Латинской Америке на высоком уровне, с африканскими странами играют, с европейскими, но у нас из соперников Казахстан и Беларусь. Они хорошие хоккеисты, но у нас очень мало с кем мы можем играть, так как мы будем по 15-20 шайб забрасывать.

Практически пятый год не играем на высоком уровне, а нам всегда нужно соревноваться с сильнейшими. Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведём переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», — цитирует Третьяка «Смотрим».

