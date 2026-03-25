«У нас много чего говорят люди». Фетисов — о словах Третьяка про матчи с США и Канадой

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов усомнился в том, что Федерации хоккея России удастся договориться со сборными США и Канады о проведении товарищеских матчей. Ранее о такой работе сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«А зачем это надо канадцам и американцам? Даже у студентов в Канаде и США есть свой сложный календарь. Я не могу комментировать ситуацию, не зная, с кем там ведутся переговоры. Национальная хоккейная лига, по-моему, уже ответила, что у неё есть свой утверждённый календарь. У нас много чего говорят люди, будем ждать. Если бы я отвечал за это дело, то я бы сказал, возможно это или невозможно. Но это же новостные дела, сначала надо добиться результата, а потом что-то объявлять.

О какой сборной Канады, например, идёт речь? Сборной, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги, из студентов, из любителей? Ведь сборные Канады и США собирают только на определённые соревнования, например, на Кубок мира или Олимпийские игры. НХЛ же совсем независимая организация, и интересы клубов играют в ней определяющую роль. В своё время они искали возможности проведения Суперсерий, в которых мы участвовали», — цитируют Фетисова «РИА Новости».