Инсайдер НХЛ: Силаев подпишет контракт с «Нью-Джерси» после завершения сезона в КХЛ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев заключит контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» после окончания сезона КХЛ. Об этом сообщил североамериканский инсайдер Дэвид Паньотта.

«План «Дэвилз» — подписать с ним контракт новичка и привезти в США. Процесс получения визы будет нелёгким. Это займёт какое-то время. Насколько я понимаю, в «Нью-Джерси» планируют увидеть Силаева в лагере развития после драфта НХЛ примерно в конце июня или начале июля», — цитирует Паньотту The Sheet.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Силаев провёл 62 игры за «Торпедо» и набрал 5 (1+4) очков. Силаев был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ — 2024 под 10-м номером.

