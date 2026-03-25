«Это не даётся мне легко». Макдэвид высказался о достижении отметки в 1200 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о достижении отметки в 1200 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Мне посчастливилось играть с действительно выдающимися игроками, думаю, это главное. Конечно, эти достижения — это просто повод для размышлений и огромной благодарности за возможность играть со столькими замечательными игроками. Да, с годами я меньше фокусируюсь на очках. Когда доходишь уже до больших чисел, просто появляется повод поразмышлять о прошедшем времени, всё-таки это мой 11-й год в лиге.

Это не даётся мне легко или само по себе. Я над этим работаю, фокусируюсь на этом. Стараюсь больше бросать, но бывают хорошие и плохие дни. 1200 очков — это много, но у меня впереди ещё много лет в лиге», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Макдэвид стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1200 очков — на это ему потребовалось 784 матча. Быстрее него этого показателя смогли добиться только Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593 игры).

