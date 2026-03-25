Марченко: у кого в детстве Овечкин не был кумиром? Я жёлтенькие шнурки так же мотал

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в беседе с бывшим нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Никитой Филатовым рассказал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был его любимым игроком в детстве.

Филатов: Что можешь сказать про Сашу? Ты четыре сезона играешь против него периодически? Ну, какие-то, может быть, особенные вещи? Может быть, не знаю, ты когда рос, он был твоим кумиром, мы у всех спрашиваем.

Марченко: Ты же знаешь, что да. Ты ещё так спрашиваешь, а у кого он не был кумиром? Мне кажется, у всех.

Филатов: Я могу сказать, что много у кого не был. Есть игроки, которые, например, между Овечкиным и Малкиным выбирают Малкина. Есть, которым больше нравятся Кучеров и Панарин по стилю.

Марченко: Это уже молодые. Если мы говорим про мой возраст, у меня всегда был Овечкин любимый, я ещё шнурки так же мотал. Жёлтенькие шнурки у меня были. Короче, я стиль с него слизывал по максимуму.

Филатов: Авторские права заплатил ему?

Марченко: Нет, он не знает про это. Ну, в 12-13 лет, да, был таким. Потом какое-то время мне нравился Малкин, но это быстро прошло.

Филатов: Недолго понравился.

Марченко: Мне Малкин очень нравится как игрок, но у меня был Овечкин всегда праворукий, я что-то сначала на Малкина, да, Малкин круто, потом Овечкин опять забил 50, я такой, о! Как у всех детей.

Филатов: Ты же по стилю не прям Овечкин.

Марченко: Я вообще не Овечкин не по стилю.

Филатов: Ты ближе, в моём понимании, пускай будет к Панарину точно, чем к Овечкину. По сути, давай так. Но при этом тебе нравится он.

Марченко: Давай так. Мне нравится и Кучеров. Мой стиль игры я не привязываю к игре Овечкина. То есть для меня Овечкин – это легенда, идол, который в полном порядке, который умеет забивать голы, и я не понимаю, как он их забивает, — сказал Марченко на YouTube-канале Fonbet.