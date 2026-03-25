Дмитрий Чернышенко и Алексей Морозов посетили новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и президент КХЛ Алексей Морозов посетили новую хоккейную арену в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ходе рабочей поездки они встретились с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, заместителем министра спорта Российской Федерации Алексеем Морозовым, министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло, ветеранами «Торпедо» Юрием Фёдоровым и Михайлом Пресняковым, генеральным директором АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорем Ищенко, председателем правления «Торпедо» Максимом Гафуровым и посмотрели новый ледовый дворец, открытие которого планируется в 2026 году.

«Отрадно видеть, что каждый год наши крупные города, где искренне любят спорт и особенно хоккей, получают новые современные, комфортные арены. Омск, Новосибирск, Екатеринбург и теперь Нижний Новгород. Новые арены становятся местом притяжения для всех горожан, вдыхают новый импульс в жизнь города и региона. КХЛ каждый год бьёт рекорды посещаемости. Значит, болельщикам нравятся комфорт и зрелищность на хоккее.

Арена на Стрелке — пример того, как федеральная поддержка и инициатива региона создают базу развития хоккея. Нижний Новгород получит не просто ледовую арену мирового уровня — это новая глава в истории хоккейного клуба «Торпедо». У «Торпедо» всегда полные трибуны и искренняя поддержка болельщиков. Стадион на 12 тысяч зрителей, построенный с учётом всех современных стандартов КХЛ, станет точкой притяжения для болельщиков и кузницей новых спортивных побед», — сказал Чернышенко.

«С нетерпением ждём, когда «Торпедо» переедет на новую арену. Мы знаем, как здесь любят хоккей, и видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, здесь она всегда составляет 100%. Регион благодаря своим давним хоккейным традициям, болельщикам давно заслужил современную хоккейную арену. Этой зимой мы будем праздновать 80-летие нашего хоккея, а «Торпедо» является одним из старейших наших клубов», — заявил Морозов.