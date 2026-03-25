Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фетисов: Кучеров — недостаточно оценённый хоккеист, красиво играющий в советский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высоко оценил игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Никита Кучеров — выдающийся игрок и недостаточно оценённый у нас с точки зрения медийности. Он просто красиво играет в советский хоккей, который нравится всем: и партнёрам, и зрителям, и профессионалам. Его хоккей, правда, не нравится вратарям тех команд, против которых он играет.

Я рад тому, что в своё время мы сумели заметить Никиту и взять в команду «Красная Армия», когда я был президентом ЦСКА. Обратили на него внимание, и многие из тех мальчишек стали хорошими игроками. В том числе и Никита Гусев, один из героев Олимпиады, когда мы её выиграли в последний раз. Мы увидели в юном Никите Кучерове потенциальную мега-мегазвезду, и он это потом подтвердил. И мы все просто счастливы», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

