Фетисов: Кучеров — недостаточно оценённый хоккеист, красиво играющий в советский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высоко оценил игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Никита Кучеров — выдающийся игрок и недостаточно оценённый у нас с точки зрения медийности. Он просто красиво играет в советский хоккей, который нравится всем: и партнёрам, и зрителям, и профессионалам. Его хоккей, правда, не нравится вратарям тех команд, против которых он играет.

Я рад тому, что в своё время мы сумели заметить Никиту и взять в команду «Красная Армия», когда я был президентом ЦСКА. Обратили на него внимание, и многие из тех мальчишек стали хорошими игроками. В том числе и Никита Гусев, один из героев Олимпиады, когда мы её выиграли в последний раз. Мы увидели в юном Никите Кучерове потенциальную мега-мегазвезду, и он это потом подтвердил. И мы все просто счастливы», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».