Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг ответил на вопрос о необходимости введения Fan ID в хоккее

Роман Ротенберг ответил на вопрос о необходимости введения Fan ID в хоккее
Комментарии

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном введении персонифицированной карты зрителя (Fan ID) в хоккее.

«Нужно ли вводить Fan ID в хоккее? Этот вопрос стоит задать министерству спорта. Государству решать, нужна ли эта мера в хоккее», — приводит слова Ротенберга Sport24.

На данный момент Fan ID требуется для посещения матчей РПЛ и игр за Суперкубок России по футболу.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил, что отмена системы паспорта болельщика (Fan ID) не планируется и формат использования будет расширяться.

Материалы по теме
Министр спорта РФ Дегтярёв: никакой отмены Fan ID не будет, дискуссии можно оставлять
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android