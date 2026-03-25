Черкас: СКА в этом сезоне делает какие-то эксперименты непонятные

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о ротации голкиперов армейского клуба и поделился ожиданиями от второй игры серии Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА, которая состоится сегодня, 25 марта.

— СКА в этом сезоне делает какие-то эксперименты непонятные. В течение регулярки они играли в три вратаря, а потом перешли в два вратаря. Я так понимаю, что они окончательно не определились, кто первый номер в плей-офф. Я не удивлюсь, если во втором матче ворота будет защищать Иванов.

— Что надо сделать СКА, чтобы не вернуться домой, уступая 0-2 в серии?

— Прежде всего я считаю, что вторая игра будет очень похожа на первую. СКА нужно не проиграть силовую борьбу. Играть самоотверженно, помогать вратарю и реализовать моменты, которые создаются. Если бы Воробьёв при счёте 2:1 реализовал великолепный момент, то с 1:3 ЦСКА уже бы не отыгрался, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».