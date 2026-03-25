Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Черкас: СКА в этом сезоне делает какие-то эксперименты непонятные

Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о ротации голкиперов армейского клуба и поделился ожиданиями от второй игры серии Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА, которая состоится сегодня, 25 марта.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— СКА в этом сезоне делает какие-то эксперименты непонятные. В течение регулярки они играли в три вратаря, а потом перешли в два вратаря. Я так понимаю, что они окончательно не определились, кто первый номер в плей-офф. Я не удивлюсь, если во втором матче ворота будет защищать Иванов.

— Что надо сделать СКА, чтобы не вернуться домой, уступая 0-2 в серии?
— Прежде всего я считаю, что вторая игра будет очень похожа на первую. СКА нужно не проиграть силовую борьбу. Играть самоотверженно, помогать вратарю и реализовать моменты, которые создаются. Если бы Воробьёв при счёте 2:1 реализовал великолепный момент, то с 1:3 ЦСКА уже бы не отыгрался, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android