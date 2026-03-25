Артемий Панарин шикарно выполнил буллит в матче с «Калгари»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин красиво реализовал послематчевый буллит во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Форвард калифорнийского клуба выждал паузу, уложив вратаря «Калгари» Дастина Вольфа на лёд, после чего эффектно и аккуратно перекинул его, отправив шайбу в сетку.

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.