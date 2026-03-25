Артемий Панарин шикарно выполнил буллит в матче с «Калгари»
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин красиво реализовал послематчевый буллит во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Форвард калифорнийского клуба выждал паузу, уложив вратаря «Калгари» Дастина Вольфа на лёд, после чего эффектно и аккуратно перекинул его, отправив шайбу в сетку.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Армиа, Даути) – 02:35 1:1 Мяяття (Олофссон, Строум) – 34:50 1:2 Байфилд (Мур, Лаферрье) – 40:17 2:2 Парек (Коронато, Гридин) – 53:02 (pp) 3:2 Шарангович – 65:00
