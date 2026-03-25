«Мы себе жизнь продлеваем этими играми!» Каменский о благотворительных матчах в Норильске

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал о своих визитах в Норильск и благотворительных матчах в городе.

«Впервые я побывал в Норильске в 1982 году, на Спартакиаде народов СССР. Это был мой первый полёт на самолёте! Я очень хорошо помню, как выглядел тогда город. Когда вернулся вновь уже на благотворительные матчи, было ощущение, что я уже знаю Норильск. Конечно, стало больше магазинов, домов, произошли другие изменения, но воспоминания остались. Помнил столовую, где мы ели, а ещё лучше помнил погоду!

Благотворительные матчи – прекрасная традиция. Истории, которые мы вспоминаем, собираясь вместе, нужно собирать в книги и давать читать людям! Это будет очень интересно всем. От каждого поколения разные истории. Якушев, Фетисов, Касатонов, Буре, Могильный… Каждый расскажет что-то своё! Из раздевалок, с игр можно вспомнить очень многое. Всегда приятно встретиться с ребятами.

Мы много ездим по стране, есть благотворительные матчи, есть Ночная хоккейная лига, Фестиваль хоккея, куда мы тоже вместе приезжаем. Спасибо «Норникелю», который всё это организовывает и спонсирует. Мы себе жизнь продлеваем этими играми! И народу приятно. Часто подходят болельщики, показывают фотографии, которые ты сам уже не помнишь! Это всегда приятно и интересно», — сказал Каменский в подкасте «Вне формата» на YouTube-канале «Норникель».