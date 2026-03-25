Пять матчей «Локомотива» вошли в топ-10 самых просматриваемых в регулярке сезона-2025/2026
Матчи «Локомотива» заняли 5 из 10 мест в топе самых популярных встреч по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2025/2026. Об этом информирует «Кинопоиск».
Самым просматриваемым матчем регулярного чемпионата стала игра между «Локомотивом» и «Трактором», состоявшаяся в Ярославле 5 сентября 2025 года. Это была встреча за «Кубок Открытия» между последними финалистами Кубка Гагарина. «Локомотив» победил со счётом 2:1.
Самые просматриваемые матчи регулярного чемпионата КХЛ:
- «Локомотив» — «Трактор» — 2:1 (5 сентября).
- «Авангард» — «Салават Юлаев» — 3:4 (13 января).
- СКА — «Локомотив» — 1:3 (27 января).
- «Локомотив» — СКА — 3:4 ОТ (2 декабря).
- «Локомотив» — СКА — 3:2 (31 октября).
- «Локомотив» — «Спартак» — 3:1 (4 февраля).
- «Локомотив» — «Салават Юлаев» — 4:3 ОТ (17 ноября).
- ЦСКА — «Спартак» — 2:1 (11 января).
- СКА — «Салават Юлаев» — 4:0 (16 февраля).
- «Ак Барс» — «Динамо» — 5:4 (13 ноября).
