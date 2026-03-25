Трёхкратный олимпийский чемпион: много раз говорил: судейство в КХЛ — из каменного века

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов подверг критике судейство в серии плей-офф между минским и московским «Динамо», а также заявил, что российскому клубу необходимо прибавить в настрое.
— Уже много раз говорил – ещё до Юры Карандина, что судейство в КХЛ – из каменного века. Честно говоря, устал это повторять, но вчера в Минске матч об этом напомнил. Играют два равных соперника – а на табло по штрафам в начале третьего периода горит 0:10. Да, потом судьи немного подравняли, однако вопросы остались.
Впрочем, судейство московское «Динамо» никак не может изменить – в отличие от своей игры. В ней надо добавлять.
— В чём?
— Первое дело – настрой. Второе – команду должны повести за собой лидеры. Именно в плей-офф они обязаны делать шаг вперёд, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.
