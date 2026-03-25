«Россия выйдет из изоляции»: Майоров — о возможных матчах с США и Канадой

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил идею проведения товарищеских матчей сборной России с командами США и Канады.

«Если будет достигнута договорённость, это будет безусловным плюсом для нашего хоккея, для нашего спорта. Мы наконец-то выйдем из изоляции, это будет абсолютно всеми принято с положительной оценкой», — приводит слова Майорова «РИА Новости Спорт».

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.



Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ФХР ищет варианты для проведения товарищеских матчей со сборными США и Канады.