Василий Пономарёв: опыт работы с Ларионовым не забывается, сродни дебюту в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв поделился впечатлениями от работы с Игорем Ларионовым во время молодёжного чемпионата мира – 2021.

— На молодёжном чемпионате мира – 2021 вы работали под руководством Игоря Ларионова. Заметили, в чём заключается его главная фишка?

— Считаю, что важнейший аспект работы Игоря Николаевича – отношения с игроками. В отеле у него был постоянно открытый номер, куда любой игрок мог в любое время прийти и поговорить с ним. Причём вопросы ему можно было задать не только о хоккее, но и о повседневной жизни. Такой опыт точно не забывается. Для меня было сродни дебюту в НХЛ.

— Он не угощал вас своим знаменитым вином?

— Нет (улыбается), — приводит слова Пономарёва «Советский спорт».