Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Василий Пономарёв: опыт работы с Ларионовым не забывается, сродни дебюту в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв поделился впечатлениями от работы с Игорем Ларионовым во время молодёжного чемпионата мира – 2021.

— На молодёжном чемпионате мира – 2021 вы работали под руководством Игоря Ларионова. Заметили, в чём заключается его главная фишка?
— Считаю, что важнейший аспект работы Игоря Николаевича – отношения с игроками. В отеле у него был постоянно открытый номер, куда любой игрок мог в любое время прийти и поговорить с ним. Причём вопросы ему можно было задать не только о хоккее, но и о повседневной жизни. Такой опыт точно не забывается. Для меня было сродни дебюту в НХЛ.

— Он не угощал вас своим знаменитым вином?
— Нет (улыбается), — приводит слова Пономарёва «Советский спорт».

