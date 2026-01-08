Автомобилист — Салават Юлаев, результат второго матча 25 марта 2026, счет 0:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» с минимальным счётом победил «Автомобилист» и сравнял счёт в серии КГ
В Екатеринбурге прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Счёт в серии равный – 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Ремпал, Кулик) – 17:28 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 18-й минуте первого периода Егор Сучков открыл счёт во встрече. Этот гол оказался единственным в матче.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

По итогам регулярного сезона екатеринбургский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
