Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федерация хоккея США назвала имя главного тренера команды на чемпионат мира — 2026

Комментарии

Пресс-служба Федерации хоккея США сообщила, что Дон Гранато возглавит национальную команду на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии.

Это будет первая тренерская работа Гранато после его четырёхлетней работы в «Баффало Сэйбрз» с 2021 по 2024 год. Гранато также трижды был помощником главного тренера на чемпионатах мира, выиграв бронзу в 2018 году.

«Для меня большая честь получить предложение возглавить нашу мужскую национальную команду. Всякий раз, когда у тебя есть возможность представлять свою страну, это невероятно значимо. Я рад работать с нашими игроками и персоналом над созданием команды, которая достойно представит нашу страну и будет бороться за золотую медаль», — заявил Гранато.

Материалы по теме
Стало известно имя генерального менеджера сборной США на чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android