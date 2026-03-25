Федерация хоккея США назвала имя главного тренера команды на чемпионат мира — 2026

Пресс-служба Федерации хоккея США сообщила, что Дон Гранато возглавит национальную команду на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии.

Это будет первая тренерская работа Гранато после его четырёхлетней работы в «Баффало Сэйбрз» с 2021 по 2024 год. Гранато также трижды был помощником главного тренера на чемпионатах мира, выиграв бронзу в 2018 году.

«Для меня большая честь получить предложение возглавить нашу мужскую национальную команду. Всякий раз, когда у тебя есть возможность представлять свою страну, это невероятно значимо. Я рад работать с нашими игроками и персоналом над созданием команды, которая достойно представит нашу страну и будет бороться за золотую медаль», — заявил Гранато.