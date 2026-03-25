Тренер Виктор Козлов одержал 200-ю победу в КХЛ, «Салават Юлаев» — 100-ю в плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после встречи Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» одержал 200-ю победу в КХЛ. Отметим, что для уфимского клуба данная победа стала 100-й в рамках плей-офф.

Напомним, в Екатеринбурге прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Счёт в серии равный – 1-1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.