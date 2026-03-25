Брат нападающего «Сиэтла» умер в возрасте 25 лет после борьбы с раком

Хоккейная лига Онтарио (OHL) сообщила о смерти Джейкоба Уинтертона после борьбы с раком. Ему было 25 лет.

Нападающий был выбран в 10-м раунде драфта OHL 2017 года командой Flint Firebirds. Он провел два сезона в OHL в составе Firebirds и Oshawa Generals. После окончания игры в OHL поступил в университет Гвельфа, где четыре сезона играл за местную хоккейную команду.

Брат Джейкоба, Райан Уинтертон, провёл три сезона в OHL в составе команд Hamilton Bulldogs и London Knights, выиграв чемпионат OHL в 2022 году. Он был выбран в третьем раунде драфта 2021 года «Сиэтл Кракен» и сейчас проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ.