Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брат нападающего «Сиэтла» умер в возрасте 25 лет после борьбы с раком

Брат нападающего «Сиэтла» умер в возрасте 25 лет после борьбы с раком
Комментарии

Хоккейная лига Онтарио (OHL) сообщила о смерти Джейкоба Уинтертона после борьбы с раком. Ему было 25 лет.

Нападающий был выбран в 10-м раунде драфта OHL 2017 года командой Flint Firebirds. Он провел два сезона в OHL в составе Firebirds и Oshawa Generals. После окончания игры в OHL поступил в университет Гвельфа, где четыре сезона играл за местную хоккейную команду.

Брат Джейкоба, Райан Уинтертон, провёл три сезона в OHL в составе команд Hamilton Bulldogs и London Knights, выиграв чемпионат OHL в 2022 году. Он был выбран в третьем раунде драфта 2021 года «Сиэтл Кракен» и сейчас проводит свой первый полноценный сезон в НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android