Козлов — о матче «Салавата Юлаева» в Екатеринбурге: страсть и самоотдача помогли победить

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победный матч с «Автомобилистом» (1:0, 1-1) в серии первого раунда плей-офф.

— Самоотдача, желание, страсть были большим фактором, которые помогли победить в Екатеринбурге. Много блокированных бросков, принимали удар на себя, чтобы вывести шайбу или сохранить её, помогли Семёну Вязовому оформить «сухарь». Хорошее движение было, много позитивного сегодня, но это лишь одна игра.

— Две кардинально разных игры были. Знали, что в играх с «Автомобилистом» в плей-офф первый гол оказывает критическое влияние?

— Первый гол всегда важен в любой игре. Знаем, что соперник очень хорошо играет по счёту, опасные игроки, мастеровитые форварды.

— Много перестановок в составе, как оцените их эффективность?

— После травмы вернулся Влад Ефремов, Макса Кузнецова завели, они неплохо смотрелись.

— У вас более молодая команда, чем год назад…

— Для многих ребят это первый полноценный плей-офф, они в другой роли для команды. Они борются с волнением, понимают важность каждой ошибки, каждого единоборства. У нас две разные ситуации, другая стадия становления команды, взросления этих хоккеистов.

— 200 побед в качестве главного тренера у вас. Насколько приятно, что достигли в матчах плей-офф?

— Да, приятно, и приятно, что проделал этот путь со многими, кто сейчас играет. Спасибо ребятам, что помогли выбить эту цифру.

— Ждать ли Бутузова и Хохлачёва в ближайших играх?

— У нас есть день на анализ, на размышление, будем принимать решение, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов