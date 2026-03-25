Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов — о матче «Салавата Юлаева» в Екатеринбурге: страсть и самоотдача помогли победить

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победный матч с «Автомобилистом» (1:0, 1-1) в серии первого раунда плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Ремпал, Кулик) – 17:28 (5x4)    

— Самоотдача, желание, страсть были большим фактором, которые помогли победить в Екатеринбурге. Много блокированных бросков, принимали удар на себя, чтобы вывести шайбу или сохранить её, помогли Семёну Вязовому оформить «сухарь». Хорошее движение было, много позитивного сегодня, но это лишь одна игра.

— Две кардинально разных игры были. Знали, что в играх с «Автомобилистом» в плей-офф первый гол оказывает критическое влияние?
— Первый гол всегда важен в любой игре. Знаем, что соперник очень хорошо играет по счёту, опасные игроки, мастеровитые форварды.

— Много перестановок в составе, как оцените их эффективность?
— После травмы вернулся Влад Ефремов, Макса Кузнецова завели, они неплохо смотрелись.

— У вас более молодая команда, чем год назад…
— Для многих ребят это первый полноценный плей-офф, они в другой роли для команды. Они борются с волнением, понимают важность каждой ошибки, каждого единоборства. У нас две разные ситуации, другая стадия становления команды, взросления этих хоккеистов.

— 200 побед в качестве главного тренера у вас. Насколько приятно, что достигли в матчах плей-офф?
— Да, приятно, и приятно, что проделал этот путь со многими, кто сейчас играет. Спасибо ребятам, что помогли выбить эту цифру.

— Ждать ли Бутузова и Хохлачёва в ближайших играх?
— У нас есть день на анализ, на размышление, будем принимать решение, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android