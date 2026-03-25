Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин высказался о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от «Салавата Юлаева» (0:1, 1-1) в серии Кубка Гагарина — 2026.

— Два периода слабо сыграли в атаке, много потерь на синих линиях, давали сопернику хорошие контратаки. Только в третьем периоде более-менее началось получаться в атаке. По статистике вроде бы равный матч, но соперник оказался удачливее в концовке, не смогли реализовать свои моменты, которых было мало. Говорил ребятам, что не хватало трафика перед вратарём, не хватило игры под воротами, броски в основном издалека.

— Не первый плей-офф первый гол для «Автомобилиста» становится критически важным. Почему?

— Не скажу, что эта шайба повлияла. Команда к третьему периоду заиграла, были моменты, но не забили.

— Наверняка «Салават» будет активнее давить дома. Как к этому готовиться?

— Мы понимаем, разбираем соперника. С первых минут «Салават» пытался сыграть агрессивнее, потом уже – по счёту. Покажем ребятам моменты, разберём видео.

— Почему серия получается малорезультативной?

— Здорово играют вратари и оборона, что у нас, что у «Салавата», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.