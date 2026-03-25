Евгений Малкин из-за травмы пропустит второй матч «Питтсбурга» подряд

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщил главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз, комментарий которого приводит журналист Дэн Поташ на своей странице в социальной сети X.

«Энтони Манта отправится с командой в Оттаву, Малкин — нет», — сказал Мьюз.

Ранее Малкин из-за травмы верхней части тела пропустил домашнюю игру с «Колорадо Эвеланш» (2:6), которая прошла в ночь на 25 марта.

В 50 встречах текущего сезона 39-летний Малкин забросил 15 шайб и сделал 37 результативных передач. Россиянин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, в составе клуба он стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).