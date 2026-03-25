Тимур Билялов установил новый бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго периода Артём Галимов восстановил равенство в счёте. Результативную передачу на свой счёт записал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Тимур Билялов отдал 16-ю передачу в лиге и установил новый бомбардирский рекорд для вратарей. Предыдущее достижение принадлежало Якубу Коваржу – 15 (0+15) очков.