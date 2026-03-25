Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тимур Билялов установил новый бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ

Комментарии

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
3 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)    

В начале второго периода Артём Галимов восстановил равенство в счёте. Результативную передачу на свой счёт записал голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Тимур Билялов отдал 16-ю передачу в лиге и установил новый бомбардирский рекорд для вратарей. Предыдущее достижение принадлежало Якубу Коваржу – 15 (0+15) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android