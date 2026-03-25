Кручинин разбил лицо Иванцову после удара в борт и получил удаление до конца матча
В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимает на своём льду нижегородское «Торпедо». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Перерыв
2 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 21:47 (5x4) 2:0 Подшивалов (Думбадзе, Квочко) – 31:06 (5x5)
На шестой минуте второго периода форвард «Торпедо» Алексей Кручинин жёстко ударил в борт нападающего «Северстали» Илью Иванцова, после чего у хоккеиста череповецкого клуба появилась кровь на лице. Арбитры встречи после просмотра удалили Кручинина до конца матча за «атаку в область головы и шеи».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 25 марта 2026
-
21:13
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:44
-
19:25
-
19:11
-
19:07
-
18:45
-
18:27
-
18:26
-
18:11
-
17:47
-
17:28
-
17:10
-
16:49
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
15:50
-
15:25
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20