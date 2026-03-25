«Это давит на хоккеистов». Каменский — о присутствии Лукашенко на матче минского «Динамо»
Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил, как повлияло на хоккеистов присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на матче минского «Динамо» с одноклубниками из Москвы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5) 2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3) 3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4) 3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)
— Как считаете, подстёгивало ли игроков минского «Динамо» присутствие Лукашенко на трибуне?
— Думаю, наоборот. Когда такие люди приходят на матч, это давит на хоккеистов, а не подстёгивает. У минчан есть определённая тактика, зная их тренера [Дмитрия Квартальнова]. Они стоят на своём и играют в хоккей, который от них требуют. План работает. Но одна игра ни о чём не говорит. Следующий матч будет другим, — сказал Каменский «Матч ТВ».
