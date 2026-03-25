«Это давит на хоккеистов». Каменский — о присутствии Лукашенко на матче минского «Динамо»

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил, как повлияло на хоккеистов присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на матче минского «Динамо» с одноклубниками из Москвы.

— Как считаете, подстёгивало ли игроков минского «Динамо» присутствие Лукашенко на трибуне?

— Думаю, наоборот. Когда такие люди приходят на матч, это давит на хоккеистов, а не подстёгивает. У минчан есть определённая тактика, зная их тренера [Дмитрия Квартальнова]. Они стоят на своём и играют в хоккей, который от них требуют. План работает. Но одна игра ни о чём не говорит. Следующий матч будет другим, — сказал Каменский «Матч ТВ».