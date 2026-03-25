«Дома должны брать своё». Нападающий «Салавата» Сучков о серии плей-офф с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков высказался о гостевой победе в игре с «Автомобилистом» (1:0, 1-1) в серии плей-офф.

– Проделана огромная работа, проанализированы действия каждого игрока. Сыграть «на ноль» в плей-офф – это дорогого стоит. Все пластались, каждый хотел выиграть. Семён Вязовой, как всегда, подтащил. Важно было выиграть, при счёте 1-1 возвращаемся в Уфу. Дома должны брать своё.

– По таким матчам первая шайба – она ключевая?

– Конечно. Уже проще играть, цена ошибки возрастает. Неважно, как сыграна концовка, нужно работать до конца и верить в победу. Много стыков, много сил потрачено против больших защитников. Слава богу, всё сложилось наилучшим образом для нас, — цитирует Сучкова сайт «Салавата Юлаева».