«Ак Барс» дома одолел «Трактор» и сделал счёт 2-0 в серии Кубка Гагарина — 2026

В Казани прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу казанского клуба.

На шестой минуте первого периода Андрей Никонов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Артём Галимов и Кирилл Семёнов вывели хозяев вперёд. В середине периода Митчелл Миллер сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Джош Ливо сократил отставание «Трактора» до минимума. На 14-й минуте третьего периода Кирилл Семёнов забросил четвёртую шайбу казанского клуба в игре.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.