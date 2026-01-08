Ак Барс — Трактор, результат второго матча 25 марта 2026, счет 4:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» дома одолел «Трактор» и сделал счёт 2-0 в серии Кубка Гагарина — 2026
В Казани прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу казанского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На шестой минуте первого периода Андрей Никонов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Артём Галимов и Кирилл Семёнов вывели хозяев вперёд. В середине периода Митчелл Миллер сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Джош Ливо сократил отставание «Трактора» до минимума. На 14-й минуте третьего периода Кирилл Семёнов забросил четвёртую шайбу казанского клуба в игре.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
