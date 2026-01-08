ЦСКА уверенно победил СКА и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина

В Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.

На второй минуте первого периода Джозеф Бландизи открыл счёт в игре. За восемь секунд до конца периода Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода Денис Гурьянов вывел ЦСКА вперёд. В начале третьего периода Тахир Мингачёв сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Дмитрий Бучельников забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. В конце игры Никита Дишковский установил окончательный счёт.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.