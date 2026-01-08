Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЦСКА — СКА, результат второго матча 25 марта 2026, счет 4:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

ЦСКА уверенно победил СКА и упрочил преимущество в серии Кубка Гагарина
В Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4)     1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5)     3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5)     4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4)     4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)    

На второй минуте первого периода Джозеф Бландизи открыл счёт в игре. За восемь секунд до конца периода Павел Карнаухов восстановил равенство в счёте. В середине второго периода Денис Гурьянов вывел ЦСКА вперёд. В начале третьего периода Тахир Мингачёв сделал счёт 3:1. На седьмой минуте периода Дмитрий Бучельников забросил четвёртую шайбу ЦСКА во встрече. В конце игры Никита Дишковский установил окончательный счёт.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31* марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

