«Северсталь» дома крупно обыграла «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ

В Череповце прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный – 1-1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В начале второго периода Адам Лишка открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Иван Подшивалов удвоил преимущество «Северстали». На четвёртой минуте третьего периода Михаил Ильин сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Ильин довёл счёт до крупного, оформив дубль.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.
* если потребуется.
- 25 марта 2026
