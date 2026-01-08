Северсталь — Торпедо, результат второго матча 25 марта 2026, счет 4:0, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Северсталь» дома крупно обыграла «Торпедо» и сравняла счёт в серии плей-офф КХЛ
В Череповце прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии равный – 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 21:47 (5x4)     2:0 Подшивалов (Думбадзе, Квочко) – 31:06 (5x5)     3:0 Ильин (Квочко) – 43:54 (5x5)     4:0 Ильин (Аймурзин, Скоренов) – 48:19 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В начале второго периода Адам Лишка открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Иван Подшивалов удвоил преимущество «Северстали». На четвёртой минуте третьего периода Михаил Ильин сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Ильин довёл счёт до крупного, оформив дубль.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется.

Календарь Кубка Гагарина — 2026
Сетка Кубка Гагарина — 2026
