Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал 500 побед в КХЛ
Поделиться
Игра со СКА в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2026 стала для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина юбилейной. Специалист одержал 500 побед в КХЛ, сообщает пресс-служба армейского клуба.
Напомним, Игорь Никитин с ЦСКА побеждал в Кубке Гагарина в 2019 году. С ярославским «Локомотивом» Никитин стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
В Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4) 1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5) 2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5) 3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5) 4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4) 4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)
Комментарии
- 25 марта 2026
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:01
-
21:53
-
21:52
-
21:35
-
21:13
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:44
-
19:25
-
19:11
-
19:07
-
18:45
-
18:27
-
18:26
-
18:11
-
17:47
-
17:28
-
17:10
-
16:49
-
16:30
-
16:20