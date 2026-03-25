Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал 500 побед в КХЛ

Игра со СКА в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2026 стала для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина юбилейной. Специалист одержал 500 побед в КХЛ, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, Игорь Никитин с ЦСКА побеждал в Кубке Гагарина в 2019 году. С ярославским «Локомотивом» Никитин стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне.

В Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.