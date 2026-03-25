Главный тренер «Трактора» Корешков отреагировал на второе поражение в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в игре с «Ак Барсом» (2:4, 0-2), которое стало для челябинского клуба вторым в серии.
«Закончилось очередное сражение, дальше – третий матч, и продолжится наше противостояние уже в Челябинске. Восстанавливаемся и готовимся к следующей встрече. Мы особой разницы не заметили по сравнению с первым матчем, всё в моментах определяется, в деталях. Две-три смены было, когда «Ак Барс» доминировал, были смены, когда лучше смотрелся «Трактор», но, опять же, существенной разницы в классе команд я не вижу.
Проблема в том, что мы пропускаем ненужные голы. Два рикошета, нужно вернуть фарт на свою сторону. Мы сами забиваем красивые голы, а пропускаем либо когда сами себе забрасываем, либо рикошеты. Нужны заброшенные шайбы, может, и нам пора с рикошетов забивать», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
