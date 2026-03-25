Главный тренер «Трактора» Корешков отреагировал на второе поражение в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение в игре с «Ак Барсом» (2:4, 0-2), которое стало для челябинского клуба вторым в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

«Закончилось очередное сражение, дальше – третий матч, и продолжится наше противостояние уже в Челябинске. Восстанавливаемся и готовимся к следующей встрече. Мы особой разницы не заметили по сравнению с первым матчем, всё в моментах определяется, в деталях. Две-три смены было, когда «Ак Барс» доминировал, были смены, когда лучше смотрелся «Трактор», но, опять же, существенной разницы в классе команд я не вижу.

Проблема в том, что мы пропускаем ненужные голы. Два рикошета, нужно вернуть фарт на свою сторону. Мы сами забиваем красивые голы, а пропускаем либо когда сами себе забрасываем, либо рикошеты. Нужны заброшенные шайбы, может, и нам пора с рикошетов забивать», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

