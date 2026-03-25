Корешков — о Чайковски: не разбираем персоналии, у нас команда

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал игру отдельных хоккеистов в серии плей-офф с «Ак Барсом» (0-2).

«Джош Ливо как пятый нападающий в большинстве? Это решение давно назревало, использовали такую расстановку, и получилось здорово, позавчера он тоже неплохо в концовке сыграл, когда играли с пустыми воротами.

Савелий Шерстнёв? У нас есть ещё сутки подумать над вратарским вопросом. Григорий Дронов? Приедем в Челябинск и узнаем. Михал Чайковски? Не разбираем персоналии, у нас команда, и мы надеемся на команду», – передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Главный тренер «Трактора» Корешков отреагировал на второе поражение в серии с «Ак Барсом»
