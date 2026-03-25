Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался о провокациях игроков «Трактора» в плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу во втором матче серии плей-офф с «Трактором» (4:2, 2-0) и высказался о провокациях игроков челябинского клуба в плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

«Хорошая командная победа. Сравнивать прошлый матч и тот первый период с этой игрой можно только по счёту, сразу включились, но где-то не хватило точности в завершении. Идёт серия плей-офф, и на первый план выходит восстановление. Любой сезон, любой матч даёт информацию, которую мы используем в дальнейшей подготовке.

Готовились к разным сценариям матча, и провокации были тоже моментом, который мы обсуждали. Не нужно на них вестись, будем концентрироваться на своей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android