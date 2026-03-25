Гатиятулин высказался о провокациях игроков «Трактора» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу во втором матче серии плей-офф с «Трактором» (4:2, 2-0) и высказался о провокациях игроков челябинского клуба в плей-офф.

«Хорошая командная победа. Сравнивать прошлый матч и тот первый период с этой игрой можно только по счёту, сразу включились, но где-то не хватило точности в завершении. Идёт серия плей-офф, и на первый план выходит восстановление. Любой сезон, любой матч даёт информацию, которую мы используем в дальнейшей подготовке.

Готовились к разным сценариям матча, и провокации были тоже моментом, который мы обсуждали. Не нужно на них вестись, будем концентрироваться на своей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.