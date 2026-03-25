Гатиятулин прокомментировал игру звена Хмелевски — Семёнов — Тодд

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об игре звена казанского клуба Александр Хмелевски — Кирилл Семёнов — Нэйтан Тодд.

«Хмелевски — Семёнов — Тодд? Мы пробовали разные сочетания, Нэйтан добавился по ходу сезона, у нас было не так много времени попробовать его в других связках, поэтому в итоге остановились на такой. Важны сыгранность, хорошее взаимодействие, мы разберём матч, посмотрим, что ещё можно будет усилить. Сейчас все мысли уже о следующей игре.

Радэль Замалтдинов? Мы знаем сильные стороны Радэля, в первую очередь это неуступчивость, он хорошо пользуется этим качеством, добавил энергии командным действиям. С ребятами разговариваем, всем говорим, что самый важный матч – следующий. Принципы подготовки у нас не меняются, по составу примем решение позже», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.