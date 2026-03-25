Гатиятулин — о «Тракторе»: у них сильные нападающие, важно не дать им владеть шайбой

Гатиятулин — о «Тракторе»: у них сильные нападающие, важно не дать им владеть шайбой
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о сильных сторонах «Трактора» в серии Кубка Гагарина — 2026 (2-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

«Мы знаем, что «Трактор» – мастеровитая команда, у них сильные нападающие, которые хотят играть с шайбой, хорошо взаимодействуют, важно не дать им владеть шайбой, и если инициатива у соперника, то правильно играть в эти отрезки. Будем и дальше так действовать.

Пять нападающих у «Трактора» в большинстве? Это больше их вопрос, но мы готовимся к сопернику, идёт разбор меньшинства, большинства, информацию получили и будем анализировать, искать, где мы можем стать лучше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин прокомментировал игру звена Хмелевски — Семёнов — Тодд
