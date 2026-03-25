Гатиятулин — о «Тракторе»: у них сильные нападающие, важно не дать им владеть шайбой

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о сильных сторонах «Трактора» в серии Кубка Гагарина — 2026 (2-0).

«Мы знаем, что «Трактор» – мастеровитая команда, у них сильные нападающие, которые хотят играть с шайбой, хорошо взаимодействуют, важно не дать им владеть шайбой, и если инициатива у соперника, то правильно играть в эти отрезки. Будем и дальше так действовать.

Пять нападающих у «Трактора» в большинстве? Это больше их вопрос, но мы готовимся к сопернику, идёт разбор меньшинства, большинства, информацию получили и будем анализировать, искать, где мы можем стать лучше», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.