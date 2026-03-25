Гатиятулин высказался о рекорде Билялова по числу результативных действий среди вратарей

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал рекорд Тимура Билялова, который стал лучшим бомбардиром среди голкиперов в КХЛ.

«Мы всегда рады за ребят, если они получают важные личные достижения, но весь фокус сейчас на командном результате. Отработка пасов вратарей? Игра состоит из множества важных компонентов, над всеми будем работать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Билялов отдал 16-ю передачу в Континентальной хоккейной лиге и установил новый бомбардирский рекорд для вратарей. Предыдущее достижение принадлежало Якубу Коваржу – 15 (0+15) очков.

Материалы по теме
Видео
Тимур Билялов установил новый бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ
