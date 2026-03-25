Хмелевски: в Челябинске всегда играть тяжело, дальше будет сложнее
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил победу в игре серии плей-офф с «Трактором» (4:2, 2-0) и поделился ожиданиями от дальнейших матчей Кубка Гагарина — 2026 в Челябинске.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5) 1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4) 2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5) 3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5) 3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4) 4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)
«Мы вышли и хорошо сыграли. Тут не было каких-то выводов. Удачные вторые периоды? Не знаю, ведь в прошлом матче мы сыграли вничью второй период. Не скажу, что второй период – это сильная сторона.
В Челябинске будет сложнее, мы это понимаем, в Челябинске всегда играть тяжело. Так что дальше будет сложнее. Рекордный пас Билялова? Он на опыте отдал пас», – передаёт слова Хмелевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:33
-
22:27
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:01
-
21:53
-
21:52
-
21:35
-
21:13
-
20:47
-
20:44
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:44
-
19:25
-
19:11
-
19:07
-
18:45
-
18:27
-
18:26
-
18:11
-
17:47
-
17:28
-
17:10
-
16:49
-
16:30
-
16:20