Хмелевски: в Челябинске всегда играть тяжело, дальше будет сложнее

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски оценил победу в игре серии плей-офф с «Трактором» (4:2, 2-0) и поделился ожиданиями от дальнейших матчей Кубка Гагарина — 2026 в Челябинске.

«Мы вышли и хорошо сыграли. Тут не было каких-то выводов. Удачные вторые периоды? Не знаю, ведь в прошлом матче мы сыграли вничью второй период. Не скажу, что второй период – это сильная сторона.

В Челябинске будет сложнее, мы это понимаем, в Челябинске всегда играть тяжело. Так что дальше будет сложнее. Рекордный пас Билялова? Он на опыте отдал пас», – передаёт слова Хмелевского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.