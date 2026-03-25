Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал свой 200-й гол в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался о своей шайбе в матче Кубка Гагарина с «Трактором» (4:2, 2-0), которая стала для форварда 200-й в КХЛ.

«Пошли меняться – Билялов увидел, отдал. Хорошо бросил – попал. Скучал по голам. Получается, оставил свои голы на плей-офф. Друг писал мне, что это мой 200-й гол. Дальше – больше. Нам нельзя вести в счёте, получается. Лучше будем пропускать, а потом забьём своё.

Провокации? Это плей-офф – нормально. Лучше не реагировать, а играть в большинстве. Шаг за шагом идём, нужно побеждать в следующем матче», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.