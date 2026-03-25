Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Галимов прокомментировал свой 200-й гол в КХЛ

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов высказался о своей шайбе в матче Кубка Гагарина с «Трактором» (4:2, 2-0), которая стала для форварда 200-й в КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Никонов (Телегин, Рыкманов) – 05:52 (5x5)     1:1 Галимов (Билялов) – 20:31 (5x4)     2:1 Семёнов (Хмелевски, Марченко) – 21:19 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Галимов) – 29:19 (5x5)     3:2 Ливо (Кравцов, Джиошвили) – 37:55 (5x4)     4:2 Семёнов (Тодд, Марченко) – 53:26 (5x5)    

«Пошли меняться – Билялов увидел, отдал. Хорошо бросил – попал. Скучал по голам. Получается, оставил свои голы на плей-офф. Друг писал мне, что это мой 200-й гол. Дальше – больше. Нам нельзя вести в счёте, получается. Лучше будем пропускать, а потом забьём своё.

Провокации? Это плей-офф – нормально. Лучше не реагировать, а играть в большинстве. Шаг за шагом идём, нужно побеждать в следующем матче», – передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android