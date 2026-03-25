Капитан «Тампы» Виктор Хедман временно покинул команду по личным причинам

Капитан и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман временно покинул команду по личным причинам, сообщает пресс-служба «молний».

«Защитник Виктор Хедман временно покинул команду по личным причинам. Дополнительные подробности разглашаться не будут, команда просит уважать его частную жизнь», — сказано в сообщении клуба.

Шведский защитник проводит свой 17-й сезон в НХЛ, все – в составе «Тампа-Бэй». На его счету две победы в Кубке Стэнли подряд в 2020 и 2021 годах. В 2020 году он получил приз «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф. 35-летний Хедман в текущем сезоне пропустил матчи в ноябре, декабре и январе из-за травмы и последующей операции на локте.

Хедман сыграл 33 встречи, где записал на свой счёт 17 (1+16) очков.