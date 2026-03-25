Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов в роли главного тренера проиграл 10-й матч плей-офф КХЛ подряд

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после игры плей-офф с ЦСКА проиграл 10-й матч подряд в Кубке Гагарина.

В 2023 году «Торпедо» Ларионова в первом раунде уступило СКА в серии (1-4), проиграв четыре встречи подряд после победы на старте серии. В 2024-м нижегородцы уступили во всех четырёх матчах «Локомотиву» (0-4) также в первом раунде.

Напомним, в Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Савиков, Хайруллин) – 01:43 (5x4)     1:1 Карнаухов – 19:52 (5x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко) – 30:02 (5x5)     3:1 Мингачёв (Гарднер, Калинин) – 42:16 (5x5)     4:1 Бучельников (Соркин, Полтапов) – 46:11 (5x4)     4:2 Дишковский (Короткий, Плотников) – 58:14 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android