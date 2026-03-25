Игорь Ларионов в роли главного тренера проиграл 10-й матч плей-офф КХЛ подряд

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после игры плей-офф с ЦСКА проиграл 10-й матч подряд в Кубке Гагарина.

В 2023 году «Торпедо» Ларионова в первом раунде уступило СКА в серии (1-4), проиграв четыре встречи подряд после победы на старте серии. В 2024-м нижегородцы уступили во всех четырёх матчах «Локомотиву» (0-4) также в первом раунде.

Напомним, в Москве прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии 2-0 в пользу московского клуба.